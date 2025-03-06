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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: أتعجب من أداء وسام أبوعلي.. والشحات يُهدر فرصًا غريبة

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي
كريم عاطف

تعجّب رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، من أداء وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في الفترة الأخيرة.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "ETC": "أشرف داري ومصطفى العش قدما مباراة قوية، ولم تكن هناك خطورة على دفاع الأهلي. طلائع الجيش كان يلعب على التعادل".

وتابع: "أتعجب من أداء وسام أبوعلي، حيث ظهر بعيدًا عن مستواه في المباريات الأخيرة. أداؤه تغير عن الموسم الماضي، وكان يسجل من أنصاف الفرص، لكنه أهدر فرصًا سهلة في المباراة. لديه تردد في اللمسة الأخيرة، عكس الموسم الماضي عندما كان يخطف الكرة ويسجل. يجب أن يبحث كولر عن حل معه خلال التدريبات".

وأضاف: "جراديشار من المهاجمين المميزين، وسجل هدفًا في مباراة طلائع الجيش. إنه متحرك ويصنع أهدافًا، لكنني لا أعرف حجم إصابته بعد خروجه في المباراة".

وأكمل: "حسين الشحات يهدر فرصًا سهلة جدًا، وهذا شيء غريب. أما أشرف بن شرقي، فهو ورقة مهمة جدًا للنادي الأهلي، وسيكون إضافة قوية للأهلي، كما فعل وسام أبوعلي في الموسم الماضي".

وأوضح: "أشرف بن شرقي، بمجرد أن يستعيد لياقته البدنية، سيكون منتجًا ومؤثرًا مع الأهلي بشكل كبير".

وزاد: "أرى أنه من الأفضل استمرار مشاركة مصطفى شوبير في المباريات القادمة. حالته جيدة، وفرومته ممتازة، ويجيد التعامل مع الكرات العرضية، كما أنه يتمتع بثقة كبيرة في نفسه. كريم الدبيس يقدم أداءً جيدًا، ومحمد هاني يلعب بجماعية، وهي ميزة جيدة في أدائه".

واستكمل: "إمام عاشور قلّت خطورته بسبب تواجده في منتصف الملعب. لو شارك في الجبهة اليمنى، سيكون أخطر، خاصة مع تواجد بن شرقي في الجبهة اليسرى".

وأردف: "المباريات القادمة في الدوري ستكون بمثابة مباريات كؤوس. ومن يريد التتويج باللقب، عليه الفوز في جميع مبارياته. بيراميدز منافس قوي".

واختتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "أطالب جماهير الأهلي بالتواجد في المباريات القادمة بكثافة، وسيفرق هذا في أداء الفريق".

القلعة الحمراء رمضان السيد وسام أبوعلي الأهلي

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