رئيس كتلة نواب بورسعيد يطالب بصرف بدل المنطقة الحرة لكافة الجهات

طالب النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي الشيوخ و النواب و عضو مجلس الشيوخ، خلال اجتماع الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، بضرورة تغطية بدل المنطقة الحرة لكافة الجهات داخل المحافظة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من العوائد الاقتصادية لنظام المنطقة الحرة لصالح الخدمات والمرافق العامة، جاء ذلك بحضور اللواء محب حبشي ، محافظ بورسعيد ، ولفيف من القيادات التنفيذية .

وأكد النائب عادل اللمعي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التنمية المحلية ودعم القطاعات المختلفة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان توزيع العوائد بشكل عادل وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل قطاع.

وخلال الاجتماع، ناقش الجهاز التنفيذي سبل تعزيز الاستفادة من موارد المنطقة الحرة، مع التأكيد على أهمية دعم الخدمات العامة والمشروعات التنموية من خلال هذه الإعانة، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.