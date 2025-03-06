الاتحاد الأفريقي يحدد مكناس مكانًا لإياب بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري الأبطال

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من نظيره نادي الجيش الملكي المغربي، بتحديد مدينة مكناس لاستضافة مباراة الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد النادي المغربي إقامة مباراة الإياب بين الفريقين يوم 8 أبريل المقبل، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة اللقاء هناك، بعدما استضافت مدينة الجديدة مباريات الأدوار الأولى، في ظل غلق ملعب مولاي عبد الله بالرباط لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي المقابل، حدد نادي بيراميدز في المقابل التاسعة من مساء يوم 1 أبريل المقبل، موعدا لمباراة الذهاب على استاد الدفاع الجوي.