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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد إصابة 6 أطفال بالمدرسة.. اعرف شكل الجدري المائي بالصور وأعراضه

شكل الجدري المائي
شكل الجدري المائي
رشا عوني

حالة من الجدل بعد انتشار مرض الجدري في إحدى المدارس بمنطقة العمرانية، حيث تم رصد 6 حالات بين الطلاب مصابين بالجدري ، وتم عزلهم في المنزل لتلقي العلاج لحين الشفاء من الجدري. 

وتتخوف الأمهات من تفشي الجدري بين الأطفال في المدارس ، وازداد البحث عن أعراض الجدري وشكل الجدري بالصور وطرق علاجه ، لذا نستعرض معكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الجدري المائي .. 

‎ شكل الجدري في بدايته

 في البداية يتكون الطفح من بقع صغيرة مسطحة وحمراء، وفي غضون 6-8 ساعات، تصبح كل بقعة بارزة لتشكل نفطة حاكَّة مستديرة مملوءة بسائل على أرضية حمراء.

ويبدأ الطفحُ الجلدي عادةً على الوجه والصدر، ثم ينتشر إلى الذراعين والساقين . 

جدري الماء - عيادات ميدكا للجلدية والتجميل
شكل الجدري المائي

مراحل جدري الماء بالصور
 

‎يصاب مريض الجدرى المائى بطفح جلدي واضح يمر بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى الحطاطات 

هى نتوءات ذات لون وردى أو أحمر يمكن أن تظهر في أي مكان بالجسم بما في ذلك داخل الفم وحول الأعضاء التناسلية.

‎المرحلة الثانية الحويصلات 

 تتحول النتوءات إلى بثور مملوءة بالسوائل تسمى الحويصلات، وتسبب حكة شديدة ثم تنفجر ليخرج السائل الذى بداخلها.

‎المرحلة الثالثة القشور

 فى النهاية، تغطى القشور هذه البثور المفتوحة. وعادة ما يستغرق الأمر حوالي أسبوع حتى تتحول كل البثور إلى قشور.

أعراض الجدري

  • الحمى
  • الصداع
  • الشعور بالتوعك والتعب العام
  •  نقص الشهية

وبعد يومين من بدء الأعراض، يظهر الطفح الجلدي، ويحدث ما يلي:

 يتكون الطفح من بقع صغيرة مسطحة وحمراء

وفي غضون 6-8 ساعات، تصبح كل بقعة بارزة لتشكل نفطة حاكَّة مستديرة مملوءة بسائل على أرضية حمراء.

يبدأ الطفح الجلدي عادةً على الوجه والصدر، ثم ينتشر إلى الذراعين والساقين

جدري الماء بالصور: تعرف عليه - ويب طب
الجدري المائي

مدة علاج الجدري عند الأطفال 

‎عادةً ما يستمر مرض جدري الماء من أسبوع إلى أسبوعين .

لا يوجد علاج محدد لجدري الماء، وعادةً ما يزول الفيروس من تلقاء نفسه دون أي علا،. ومع ذلك، هناك طرق لتخفيف الأعراض المصاحبة للمرض، لكن بشكل عام ‎ينبغي أخذ دواء مضاد للهستامين للتقليل من الحكة .

‎ولا يختلف علاج مرض الجدري المائي عند الكبار كثيراً عن علاج الجدري عند الأطفال .

متى يشفى مريض الجدري ؟

بشكل عام يتحسن الشخص من تلقاء نفسه في غضون أسبوع أو أسبوعين من ظهور الأعراض دون الحاجة لزيارة الطبيب. 

وتتوقف ظهور الفقاعات بعد نَحو 5 أيام عادةً ، وتتقشر معظمُ البثور في غضون 6 أيام، وتختفي في أقل من 20 يومًا عادة .

شكل حبوب الجدري بالصور

shows a sample image from each class in the final dataset for bug bite... | Download Scientific Diagram
شكل الجدري
الجدري المائي
شكل الجدري 
مرض الجدري علاج الجدري شكل الجدري في بدايته اعراض الجدري المائي شكل الجدري بالصور

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شكل الجدري المائي
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