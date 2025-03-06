صابرين: أوافق اشتغل مع عادل إمام لو مشهد واحد من غير ولا جنيه

أكدت النجمة صابرين، أن أصعب قرار فني في حياتها كان المشاركة في مسلسل أم كلثوم، قائلة:"مكنتش بحبها خالص في فترة الطفولة لكن عشقت أم كلثوم لما قرأت المسلسل وقبلها لما بدأت أحب".

وعبرت صابرين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، عن أمنيتها في عرض فيلم الملحد، موضحة: "نفسي فيلم الملحد ينزل لأنه يناقش فكرة ازاي الملحد على خطأ وفي تعنت جامد من طرف اخر والاثنين صواب يحتمل الخطأ والعكس".

عادل امام

وردت على النجم الذي توافق عليه بدون تردد ولو مشهد واحد وبدون مقابل ولا جنيه قائلة: "عادل إمام ومن غير اختيارات وهيمثل تاني وممكن جدا لو حب دور ولقى شغل مناسب له أكيد هينزل يعمله".