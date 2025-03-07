محافظ كفر الشيخ: المركز التكنولوجي المتنقل يقدم خدمات التراخيص بالفترة المسائية

أمر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بتوجيه سيارة المركز التكنولوجي المتنقل للعمل في الفترة المسائية بشوارع مدينة كفرالشيخ التجارية، منها شارعي النبوي المهندس وإبراهيم المغازي، بالإضافة إلى منطقة تقسيم 2.

جاء ذلك في إطار تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتلبية احتياجات أصحاب المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك، تحت إشراف عماد شعلان، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، ومحمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تسيير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية ليتم تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة.

وأشار إلى أن هذا في إطار إستراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.