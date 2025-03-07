تحرير 144 محضرًا ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة مكبرة استهدفت المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 144 محضرًا تموينيًا متنوعًا ضد المخابز المخالفة.

تنوعت المخالفات ما بين نقص في وزن الخبز المنتج، وعدم الالتزام بمعايير النظافة، ومخالفات في المواصفات القياسية للخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون صرف للزبائن، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتصرف في حصص الدقيق، وتجميع الدقيق المدعم، والتوقف عن الإنتاج بدون مبرر، وعدم وجود ميزان في المخبز، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

جاء هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين.