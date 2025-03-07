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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد حالة المساجد

وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد حالة المساجد
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد حالة المساجد
أحمد بسيوني

أجرى الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية للاطمئنان على حالة المساجد بإدارة أوقاف العامرية ثان، والتأكد من ضبط سير العمل بها.

وذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية، في بيان اليوم، أن الدكتور نجاح راجح أجرى جولة مرورية بإدارة أوقاف العامرية ثان والذهاب لأقصى أطراف المديرية للوقوف على المساجد الحدودية التابعة للمديرية والتي تفصل بين مديرية أوقاف الإسكندرية ومديرية أوقاف البحيرة لمتابعة سير العمل، والتنبيه عليهم بجميع ما يلزم.

ووجه وكيل الوزارة القيادات الدعوية، والمفتشين بتكثيف المرور والمتابعة لضبط إيقاع العمل الإداري والدعوي، والعمل على راحة المترددين على بيوت الله عز وجل، مع تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية والتوسع فيها، وإشعار المواطن بروحانيات الشهر الفضيل.

وكان وكيل الوزارة يصاحبه الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة، قد أجرى جولة مرورية على عدد من المساجد، والزوايا لمتابعة شعائر صلاة الفجر ومدى انضباط العاملين، رغم هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن جولاته المرورية ستجوب مساجد وزوايا المحافظة.

ووجه وكيل الوزارة مدير الإدارات الفرعية والسادة الأئمة والعاملين بإزاحة مياه الأمطار من فوق أسطح المساجد وإعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن، وألقى خاطرةً دعوية عقب أداء صلاة الفجر، موجهًا الأئمة بتكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية المختلفة.

الاسكندرية هطول الأمطار جولة مرورية أوقاف الاسكندرية حالة المساجد

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