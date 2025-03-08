الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وهى التي تتزامن مع الساعات الأخيرة من شهر أمشير الذى ينتهى يوم الأحد 9 مارس 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد ظاهرة جوية مؤثرة، وهي تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



حالة طقس اليوم السبت

طقس اليوم السبت 8 مارس، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحاً، والتي قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وأكدت الأرصاد الجوية ضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء السفر صباحا على الطرق، وتشغيل قائدي السيارات للكشافات الأمامية للسيارة، والتوقف فورا؛ عند انعدام الرؤية، وركن السيارة بعيدا عن الطريق الرئيسي.