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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. انطلاق فعاليات الليالى الرمضانية بقصور وبيوت الثقافة بالمنيا

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بدء تنفيذ عدد من البرامج الثقافية والدينية والفنية بجميع قصور وبيوت الثقافة بمدن ومراكز المحافظة طوال شهر رمضان، لتعميق الجوانب الروحية والوطنية من خلال مجموعة من الندوات والأمسيات والعروض الفنية بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والشعراء والفنانين لطرح الرؤى الطموحة والمفاهيم الخلاقة والمعانى النبيلة التى تستلهم الماضى وترسم ملامح المستقبل لوطننا العظيم وأمتنا الخالدة.

البرامج الثقافية والدينية

وتنطم مديرية الثقافة غداً الأحد التاسع من مارس الموافق التاسع من رمضان ، مجموعة من الفعاليات الرمضانية منها فى العاشرة صباحا ندوة دينية بقصر ثقافة المنيا تحت عنوان " ليلة القدر خير من ألف شهر" يحاضر فيها  د. نجلاء مصطفى ود. بليغ حمدي ومصطفى الحسيني.

كما تنطم فى التاسعة مساء سهرة رمضانية بعنوان " العاشر من رمضان أنشودة النصر " يشارك فيها د. شوقي السباعي والمنشد جمال إبراهيم، وفى ملوى ينظم قصر الثقافة فى العاشرة  صباحا  ورشة فنية عن " فانوس رمضان " للفنان ايهاب نادي.

كما تقدم فرقة ملوي للفنون الشعبية عرضا فنيا بنادى ملوي الرياضي، وفى أبوقرقاص تعقد محاضرة عن فضل شهر الصيام بمدرسة الثانوية بنات فى العاشرة صباحا يحاضر فيها فضيلة الشيخ يسري رمضان.

 وفى بيت ثقافة مطاى تعقد أمسية شعرية فى التاسعة مساء يشارك فيها الشعراء : هاني رمضان، ناصر عاشور، علي  خليفة، عادل رئيس، شيري بباوي، وفى بنى مزار تعقد فى العاشرة صباحا ورشة فنية عن  زينة رمضان بمعهد الفتيات الأزهري للفنانة رباب حمدي .

كما ينظم بيت ثقافة العدوة  فى العاشرة صباحا ورشة رسم بالألوان الخشبية بمشاركة الفنانة هبه عبد الفتاح، وفى ديرمواس سيتم تنظيم ورشة رسم فى العاشرة صباحا تحت عنوان " رمضان في بلدنا " بمدرسة الثانوية الصناعية للفنانة ناهد محمد.

 كما سيتم فى سمالوط تنظيم ورشة فنية حول زينة رمضان فى العاشرة صباحا بمدرسة الثانوية بنات الجديدة بمشاركة الفنانة ماهيتاب نبيل، إلى جانب عقد ندوة  بعنوان " رمضان شهر التغيير وتجديد النفس " بمدرسة الثانوية بنات الجديدة فى العاشرة صباحا بمشاركة الشعراء :  د. شعبان عبد الحكيم وجمال أحمد أبو سمرة وعشم الله مكادي.

وينظم قصر ثقافة مغاغة فى التاسعة مساء أمسية  شعرية بمشاركة الشعراء : د. نصر الدين عبد العظيم، ومحمد عبد القوي، وعربي شعبان، ومحمد فاروق، وأسماء عمار.

قصور الثقافة محافظ المنيا ليالي رمضان قصور وبيوت الثقافة برامج ثقافية وفنية

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