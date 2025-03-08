قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا
الجمهور علق عليه.. ياسمين صبري تتصدر التريند بسبب مسلسل الأميرة
مش هقول بشكل مباشر.. حقيقة زواج والدة إيناس عز الدين بخطيبها
حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
وزير الخارجية يناقش مع رئيس وزراء فلسطين مخرجات القمة العربية وخطة إعمار غزة
5 سنوات.. الخارجية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة إعادة إعمار غزة
يحمي من أمراض القلب… طعام يقلل الكوليسترول بنسبة 70%
ترامب يحد من صلاحيات مليادريره المفضل .. ودعوى قضائية ضد إدارته
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقناة الناقلة
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. مفاجآت الطقس خلال الأسبوع الجاري
سجل 300 هدف في دوري أبطال أوروبا لليد .. يحيي خالد يواصل التألق في باريس
5 غيابات تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تشديد الرقابة على الأسواق وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، لضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تموينية مكثفة على المنشآت التموينية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 مخالفات، شملت ضبط لحوم ضأن، وفراخ، ولحوم مفرومة، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات تفتيشية

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار تنفيذ الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات المعروضة، والقضاء على كافة المخالفات، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

في سياق متصل، تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ، بالتعاون مع مفتشي مكتب أغذية مطاي، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ2 طن دجاج نافق، وبعد الفحص من الإدارة البيطرية بمطاي، تبين عدم صلاحية الدجاج للاستهلاك الآدمي.

 وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إعدام المضبوطات وفقًا للطرق الصحية السليمة.

المنيا محافظ المنيا حملات تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة بطاقات التموين في رمضان

أحمد عبد الحميد

أحمد عبد الحميد يعلن عن دخول ابنته في غيبوبة منذ أيام ..ماذا حدث؟

إزالة شعر الوجه أثناء الصيام

هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟

الأهلي

القمة 130.. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك فى الدوري المصري

مسلسلات رمضان 2025

العوضي يتصدر والرداد الأخير.. ترتيب نسب مشاهدة مسلسلات رمضان بدول الخليج

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟ الإفتاء تحسم الجدل

مودرن سبورت مع الزمالك

مودرن سبورن يصدر بياناً رسمياً ضد أخطاء التحكيم بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

الكبد الدهني

التورم .. كيف تعرف أن لديك دهون على الكبد

طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

زي الجاهزة.. طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي

بدل ما تشتريه.. طريقة عمل الزبادي البيتي لـ نجلاء الشرشابي

بالصور

فستان لافت .. شيماء سيف تستعرض رشاقتها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فطارك عندنا.. بامية باللحم مع أرز بالشعرية

بامية
بامية
بامية

إحسان الترك يدخل العناية المركزة بعد تراجع حالته الصحية

إحسان الترك
إحسان الترك
إحسان الترك

العوضي يتصدر والرداد الأخير.. ترتيب نسب مشاهدة مسلسلات رمضان بدول الخليج

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025

فيديو

ياسمين صبرى

الجمهور علق عليه.. ياسمين صبري تتصدر التريند بسبب مسلسل الأميرة

إيناس عز الدين

مش هقول بشكل مباشر.. حقيقة زواج والدة إيناس عز الدين بخطيبها

السائق

هرجعك مكان ما خدتك.. قصة سائق البساتين والفتاة الأجنبية

زينة في مقلب رامز

ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

المزيد