محافظ المنيا: تشديد الرقابة على الأسواق وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، لضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تموينية مكثفة على المنشآت التموينية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 مخالفات، شملت ضبط لحوم ضأن، وفراخ، ولحوم مفرومة، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات تفتيشية

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار تنفيذ الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات المعروضة، والقضاء على كافة المخالفات، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

في سياق متصل، تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ، بالتعاون مع مفتشي مكتب أغذية مطاي، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ2 طن دجاج نافق، وبعد الفحص من الإدارة البيطرية بمطاي، تبين عدم صلاحية الدجاج للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إعدام المضبوطات وفقًا للطرق الصحية السليمة.