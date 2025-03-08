بأعلى تخفيضات.. قائمة بأسعار السلع الغذائية بمعرض وزارة الزراعة

تتوالي افتتاحات معرض وزارة الزراعة ، بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات ، والتي تجاوزت 120 معرضًا حتى الآن ، بجانب السلاسل التجارية الكبيرة ، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع ، والتي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات الجمهورية بأسعار مناسبة .

كما أن نسبة التخفيضات على المنتجات تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ % ، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.



منافذ وزارة الزراعة

وصرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بأن المعرض يتضمن السلع التى يحتاجها البيت المصري من منتجات الهيئات التابعة للوزارة ، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص ، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذًا متحركًا تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذ ثابت بالمحافظات ، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها بأسعار مناسبة.

توفيرالسلع الغذائية

وقال وزير الزراعة ، إن هذه المعارض سوف تستمر إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن مصر أيضا لم تنسى أهالينا في غزة من خلال إرسال القوافل الغذائية لهم ، حيث تتحمل أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية للأشقاء بقطاع غزة تنفيذا لتكليفات القيادة أيضا مصر توفر السلع الغذائية لاشقائنا العرب المتواجدين على أرضها.

وتأتي أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة كالتالى …

لحوم بلدية ٢٨٠ جنيه

أرز بلدي ٢٤

فول بلدي ٤٥

فاصوليا ٣٠ جنية

بيض مائدة ١٥٠ جنية

دواجن مجمدة١٢٠ جنية

سمك بلطى ٧٠ جنية

سكر ٣٠ جنيه

جبن ٩٠جنية للكيلو

بطاطس ٥جنية ،طماطم ٥ جنية

بصل ٥ جنية

زيت طعام لتر ٦٠ جنية

مكرونه ٢٥ كيلو

البلح يبدأمن 22 جنيه للكيلو



خصم على ياميش رمضان بنسبة تصل لـ 20% .

وفي تصريحات لصدى البلد، قالت منال إبراهيم المشرف العام على منافذ الزراعة، إنه يتم إقامة أكبر معرض للسلع الغذائية والذى يضم أكثر من 200 سلعة وكل ما يحتاجه البيت المصري خلال شهر رمضان.

وأضافت “في تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن المعرض سيضم اللحوم بأسعار مخفضة وكذلك الدواجن والبطاطس والخضروات ، والزيوت ، والأرز ، والمكرونة ، وكذلك السلع الرمضانية مثل الياميش والتمور وغيره من السلع.