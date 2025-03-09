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الفوائد الصحية للأغذية الوظيفية وعلاقتها باضطرابات الغدد الصماء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفوائد الصحية للأغذية الوظيفية وعلاقتها باضطرابات الغدد الصماء

الغدد
الغدد
شيماء مجدي

الغدد الصماء هي الغدد التي تفرز الهرمونات في مجرى الدم مباشرة، وتتحكم هذه الهرمونات في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم مثل النمو والتمثيل الغذائي والحالة المزاجية. 

وقالت الدكتورة رحاب محمد أحمد إبراهيم، الباحثة بقسم الأغذية الخاصة والتغذية – معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية – مركز البحوث الزراعية، إن الغدد الصماء تشمل الغدة النخامية والغدة الدرقية و الغدة الجاردرقية والغدة الكظرية وتحت المهاد والغدة الصنوبرية، ومن الأعضاء التي تعمل كغدد البنكرياس والمبيضين والخصيتين.

واضافت أن اضطرابات الغدد الصماء واحدة من أكثر الأمراض البشرية المعاصرة شيوعًا. ومن بين هذه الاضطرابات الرئيسية مرض السكري وتضخم الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبيض، أما عن الأغذية الوظيفية فإنها توفر إمكانات كبيرة لتحسين الصحة والمساعدة في منع بعض الأمراض عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، حيث تلعب الأغذية الوظيفية دورًا مهماً في تحسين وظائف الجسم وتساعد في علاج اضطرابات الغدد الصماء المختلفة. 

الأغذية الوظيفية

ومن الأمثلة علي هذه الأغذية الوظيفية، الأغذية المحتوية على المركبات الفينولية والفلافونيدات ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات والمكسرات والتوابل والأعشاب والمأكولات البحرية.  

وعرضت الدكتورة رحاب محمد مختصرا لبعض اضطرابات الغدد الصماء والأغذية التي تساعد فى الوقاية منها علاوة علي ضبط نشاط هذه الغدد الحيوية في الجسم كالآتي:

-    متلازمة تكيس المبيض هي أكثر أمراض الغدد الصماء شيوعًا بين النساء في سن الإنجاب، حيث تعانى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبيض من مستويات مرتفعة نسبياً من هرمون الاستروجين ومستويات أقل من هرمون البروجسترون. وقد ثبت أن الكركم والصبار والنعناع والثوم والقرفة والنباتات الأخرى فعالة جدا في علاج اضطرابات تكيس المبيض. 

أيضا هناك المصادر الأساسية للفيتويستروجينات (الإستروجين النباتى أو مشابه الإستروجين البشري) هي فول الصويا وبذور الكتان والحمص والفاصوليا الخضراء ومنتجات الألبان ، والتي تساعد فى علاج تكيس المبيض، كذلك لها دور مهم في إدارة إضطرابات ما بعد انقطاع الطمث. 

-    إضافةً لذلك، وجد أن الأغذية النباتية مثل العدس والأفوكادو والبطاطا الحلوة والحبوب الغنية بفيتامينات  B5 and B6  تساعد على تنظيم عمل الغدة الصنوبرية المفرزة لهرمون الميلاتونين.

-    تعد الغدة الدرقية أكبر غدة في جسم الإنسان وتقوم بإفراز هرموني الثيروكسين وثلاثي يودوثيرونين المسئولان عن تنظيم التمثيل الغذائى فى جسم الإنسان. وقد وجد أن الفيتامينات والمعادن ضرورية لعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح. حيث وجد أن المغذيات الدقيقة الأساسية اللازمة لصحة الغدة الدرقية هي اليود والحديد والسيلينيوم والزنك، بالإضافة إلي فيتامينات A, D, E, B2 and B12. واليود هو أحد العناصر الغذائية الضرورية للإنتاج السليم لهرمونات الغدة الدرقية. كما يجب على المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية تناول أطعمة غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة لذلك يوصى بتناول الزيوت النباتية والمكسرات والأفوكادو والأسماك واالمأكولات البحرية. كذلك فإن المكملات الغذائية المحتوية علي السيلينيوم لها تأثير جيد على علاج التهاب الغدة الدرقية حيث يمكن للسيلينيوم كبح الجذور الحرة وتقليل الالتهاب ، كما أنه ضروري لإنتاج الهرمونات. 

-    وجد أن النظام الغذائي النباتي بما في ذلك الخضروات الورقية والحبوب الكاملة و بذورالشيا وبذور الكتان واللوز والحمص والعدس والكينوا كذلك الفواكه والخضروات الطازجة الغنية vitamin C  والتى تشمل التوت والفواكه الحمضية والأناناس والبروكلي والفلفل والبابايا والخضروات الورقية الخضراء مهمة لصحة الغدة الكظرية.


وأكدت الباحثة بقسم الأغذية الخاصة والتغذية أن انتقاء الغذاء الصحي الجيد هو حجر الزاوية في المحافظة علي صحة وسلامة النظام الهرموني داخل الجسم وبالتالي المحافظة علي صحة وسلامة الإنسان.

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