الإعدام شنقًا لـ 4 أشقاء أنهوا حياة جارهم بكفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بإجماع الآراء، بمعاقبة 4 أشقاء بالإعدام شنقًا من بينهم متهم غيابيًا؛ لاتهامهم بإنهاء حياة جارهم مستخدمين الأسلحة البيضاء.

وقررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول ـ والد المتهمين ـ وذلك بالوفاة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وبحضور أحمد الميداني، سكرتير الجلسة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يوليو 2024م، عندما شهدت قرية سنهور المدينة بمركز دسوق، قيام 4 أشقاء وهم «إ.ح»، و«و.ح»، «ح.ح»، و«م.ح»، والدهم «ح.ا» – الذي وافته المنية عقب ذلك– بإنهاء حياة جارهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأجهزوا عليه بأسلحة بيضاء ولم يخرج من بين أيديهم سوى جثة هامدة غارقة في الدماء، وذلك على إثر نشوب خلافات بينهما بسبب الجيرة.