تغيير موعد مباراة الزمالك وسموحة بكأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 15 من شهر مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة الموافق 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل"، يوم 11 مارس.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

11 لاعبا يغيبون عن الأهلي والزمالك في مباراة القمةالسبت 08/مارس/2025 - 03:20 م طباعة شاركالاهلي والزمالكمحمد بد

تأكد غياب 11 لاعب عن صفوف الأهلي والزمالك في مباراة القمة المقبلة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في أولى جولات المرحلة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة بالدوري



ويغيب عن صفوف الزمالك أمام الاهلي في مباراة القمة بالدوري 5 لاعبين، وهم كالتالي:

التونسي حمزة المثلوثي، الذي يعاني الإصابة بالرباط الصليبي.

التونسي أحمد الجفالي لإصابته بمزق في العضلة الخلفية.

محمود جهاد بسبب معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

أحمد حمدي، في مرحلة التأهيل من الإصابة بالرباط الصليبي.

محمد عبدالشافي لعدم الجاهزية الفنية.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري الممتاز

ويغيب عن صفوف الأهلي 6 لاعبين أيضًا، وهم على النحو التالي:

المغربي يحيى عطية الله، بسبب إصابته بكسر في الوجه.

التونسي على معلول، بسبب إصابته بشد عضلي.

طاهر محمد طاهر، بسبب إصابته بشد عضلي.

كريم فؤاد، في مرحلة التأهيل مع الإصابة بالرباط الصليبي.

المغربي رضا سليم، لإصابته في غضروف الركبة.

سمير محمد، لإصابته في العضلة الضامة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الزمالك فى الدوري

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

نظام الدوري الجديد

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.