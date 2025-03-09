رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية بشمال سيناء

شهدت عدة مناطق في شمال سيناء سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

الأمطار شملت مدن العريش والشيخ زويد ورفح وأجزاء من وسط سيناء، دون تسجيل أي تأثيرات سلبية على الحركة المرورية أو المرافق العامة.

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 العظمى 21



استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية

وتابع محافظ شمال سيناء، في تصريحات مساء يوم السبت، تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة؛ لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بالتنسيق الكامل مع مجلس مدينه العريش وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 9 مارس 2025 الموافق 9 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

وتوقت الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.