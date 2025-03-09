رأيي فيها مالوش قيمة.. محمد عطية: مش عيب إني قولت مش بسمع أم كلثوم

تحدث الفنان محمد عطية عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم.

وأكد محمد عطية خلال حواره مع برنامج "سابع سما" المذاع عبر قناة "النهار" تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، أن رأيه لا يشكل أي قيمة بالنسبة لفنانة عظيمة كام كلثوم.

وبشأن ما قاله عنها أوضح محمد عطية قائلا:" قولت أنى مش بسمعها أغانيها فى عربيتي ودي حاجة لا تعيبني، وكتبت بوست إني كنت بسمع أغنية ليها وقبل انتهاء المقدمة الموسيقية نمت".

عبد الحليم وفيروز

وعن الفنانين الذين يستمع لهم محمد عطية أوضح قائلا: "بسمع لعبد الحليم وعبد الوهاب وفيروز".

وكان الفنان محمد عطية، قال: "أنا مش بخاف من حاجة؛ لأن في الآخر دي شخصيتي، وبشوف حاجات، المجتمع ممكن يكون رافضها، أو أنا رافضها".