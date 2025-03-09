الزمالك يستعد للقمة أمام الأهلي.. حظر إعلامي وتدريبات خاصة بأوامر «بيسيرو»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة عقب فوزهم على مودرن سبورت بنتيجة (2-1) في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليضرب الفريق موعدًا مع سموحة في ربع النهائي.

قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية بعد المباراة، نظرًا لامتداد اللقاء إلى الأشواط الإضافية، مما قد يؤدي إلى إرهاق الفريق قبل مواجهة القمة أمام الأهلي.

من المتوقع أن يتضمن مران اليوم بعض التدريبات الاستشفائية، خاصة للاعبين الذين شاركوا في المباراة حتى نهايتها، وذلك لضمان جاهزية جميع العناصر قبل اللقاء المرتقب، مع العمل على تفادي الإصابات أو الإجهاد.

فرض بيسيرو حظرًا إعلاميًا على لاعبي الزمالك، ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتأثر تركيزهم قبل المباراة المهمة. كما شدد على أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

أكد بيسيرو للاعبين أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال قائمة، محذرًا من الاستسلام لفكرة ضياع اللقب. وأوضح أن الفوز على الأهلي في مباراة القمة يعادل “ست نقاط”، مما يعزز آمال الفريق الأبيض في الاستمرار بالمنافسة حتى النهاية.