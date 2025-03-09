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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسرحة المناهج والتربية الخاصة.. منافسة إبداعية بين الجيزة وكفر الشيخ والقاهرة.. صور

مسابقة مسرحة المناهج لطلاب المدارس
مسابقة مسرحة المناهج لطلاب المدارس
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد فعاليات تقييم مسابقة مسرحة المناهج (تعليم ابتدائي - تعليم إعدادي) ومسابقة التربية الخاصة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمديريات (الجيزة - كفر الشيخ - القاهرة).

ويتم تنظيم مسابقة مسرحة المناهج (تعليم ابتدائي - تعليم إعدادي) ومسابقة التربية الخاصة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمديريات (الجيزة - كفر الشيخ - القاهرة) ، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة أمين السيد الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وخلال الفعاليات يتم تقييم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمعرفة اللجنة المشكلة من سناء محمود الشريف مدير إدارة بالإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية (رئيساً للجنة)، والدكتور أحمد حسين رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة المنصورة (عضواً)، و إيهاب أحمد عبد الحميد موجه أول بالتربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة (عضواً) .

كما يتم تقييم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بمعرفة اللجنة المشكلة من تهاني أسعد ناشد مدير إدارة التربية المسرحية بالوزارة، ومحمد عبد الحميد الشرقاوي موجه عام التربية المسرحية بمديرية الدقهلية، والدكتور مهني صالح محمد مدرس بقسم الإعلام كلية تربية نوعية بجامعة الزقازيق تخصص فنون مسرحية.

بينما تضم لجنة التحكيم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة كلا من الدكتورة هبة الكيلانى بإدارة التربية المسرحية ديوان عام الوزارة، و غاده بسيونى موجه عام التربية المسرحية بمحافظة الجيزة، والدكتورة رشا مختار موجه تربية مسرحية بالقليوبية.

وعلى جانب آخر ، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم (مسابقة ثقافية وفنية ورياضية واتحادات طلابية) بجوائز مالية قدرها ألف جنيه لكل فائز فى كل مسابقة بمجموع أربعة ألاف جنيه يومياً، ويتم الإعلان يومياً عن الفائزين قبل طرح المسابقة الجديدة.

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