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نموذج رياضي جديد لتطوير توزيع المياه في مصر.. تفاصيل يكشفها وزير الري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نموذج رياضي جديد لتطوير توزيع المياه في مصر.. تفاصيل يكشفها وزير الري

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات تحديث النموذج الرياضى الخاص بإدارة المياه RIBASIM بإدماج المعايير الخاصة بنوعية المياه فى نموذج RIBASIM-DELWAQ .

وصرح الدكتور سويلم أن استخدام نموذج RIBASIM يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وبدء إجراءات التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة لأهمية نموذج RIBASIM-DELWAQ فى متابعة تقييم  العناصر الخاصة بنوعية المياه بالترع والمصارف . 

وأضاف وزير الري أن تطوير النموذج ليشتمل على مراقبة وتقييم جودة ونوعية المياه علي امتداد المجاري المائية يخدم مستهدفات التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتى تعد أحد أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .

 نموذج تطبيقى عملى يمكن استخدامه بسهولة

وقد وجه الدكتور سويلم بأن يتم تطوير النموذج ليصبح نموذج تطبيقى عملى يمكن استخدامه بسهولة فى إدارة المياه من خلال الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، بالإضافة لاستخدامه كأداة لتخطيط إدارة الموارد المائية من خلال قطاع التخطيط بالوزارة .

مواصلة تدقيق البيانات

كما وجه الدكتور سويلم بمواصلة تدقيق البيانات التى يتم استخدامها فى النموذج ، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة ، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن النموذج .

وتم خلال الاجتماع عرض ما يتضمنه البرنامج من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه ، والأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها ، وتقييم تأثير الاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه وعلى نوعية المياه.

جدير بالذكر أن هذا النموذج يتم تنفيذه من خلال دراسة يتم تمويلها من خلال  ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR بالتنسيق مع مؤسسة دلتارس الهولندية ، وقد سبق تدريب عدد (١٢) مهندسا من وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه على استخدام هذا النموذج .

المعايير المياه الموارد المائية والرى النموذج الرياضى RIBASIM RIBASIM DELWAQ

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