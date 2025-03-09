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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرملة الشهيد أحمد الشبراوي: مفيش حاجة في الدنيا أغلى من بلدنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت أرملة الشهيد أحمد الشبراوي، ندى حسن: “لا يوجد أغلي فى الدنيا من البلد والوطن والاستقرار الذي نعيش فيه، وأننا نكون آمنين ويكون لدينا جيشا وطنيا لدينا ثقة به، وهذا من الثوابت التي يجب أن تكون لدي الأجيال القادمة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “ابنتي ولدت بعد إستشهاد والدها، وابني كان فى عمر الأربع سنوات، وأحمد بقاله ثمان سنوات أستشهد، وربنا يعينني على تربيتهم”.

وتابعت: “وريت لأبنائي صور لوالدهم وشكله وقولتلهم أن عمله هو كان شغفه طوال حياته، وحلمه كان يكون ضابط كبير”.

قام طلاب مدرسة مصطفى كامل 1 بمنية سمنود بالدقهلية ، برفع صور الشهيد عبد المنعم رياض في طابور الصباح ، وذلك في إطار احتفال المدارس اليوم الأحد 9 مارس 2025 ، بـ يوم الشهيد

وشهدت المدارس اليوم الاحد ، الوقوف دقيق حداداً على أرواح الشهداء في طابور الصباح ، كما تم عزف سلام الشهيد وتحية العلم.

وتم التأكيد في المدارس اليوم ، على أن الاحتفال  بـ " يوم الشهيد" يعتبر تكريمًا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين وهبوا حياتهم من أجل رفعة الوطن.

كما نشرت المدارس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك معلومات مهمة عن يوم الشهيد جاءت تفاصيلها كالتالي:

ويخلد يوم التاسع من مارس ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، الأسبق الذى نال الشهادة خلال  متابعته تنفيذ خطة تدمير خط بارليف والتى بدأت بالفعل فى يوم 8 مارس 1969 ، حيث توجه صباح يوم 9 مارس 1969 ( اليوم الثانى لحرب الأستنزاف ) الفريق عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليشاهد بنفسه نتائج قتال اليوم السابق ، ويكون بين القوات فى فترة جديدة تتسم بطابع قتالى عنيف ومستمر لاستنزاف العدو

وأثناء مروره ومعه اللواء عدلى حسن سعيد قائد الجيش الثانى ، على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية ، وفى عملية خسيسة مخالفة لكل الاعراف والقوانين الدولية ، انطلقت نيران العدو على موقع الفريق عبدالمنعم رياض ، واستمرت المعركة التى قادها اكثر من ساعة ونصف ، ولكن شاء القدر ان تسقط احدى الدانات بالقرب من الحفرة التى قاد منها البطل المعركة ليستشهد القائد وسط جنوده ، حيث أصيب الفريق رياض إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران ، بينما أصيب قائد الجيش إصابة أقل خطورة 

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