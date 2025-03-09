اليوم..ختام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات الفرق في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، والتي يستضيفها نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري.

وستشهد منافسات الفرق مشاركة 24 منتخبًا في منافسات الرجال و22 منتخبًا في منافسات السيدات من مختلف أنحاء العالم.

وتأهل منتخب مصر للسيدات إلى دور الـ16 بعد فوزه صباح اليوم على منتخب كولومبيا بنتيجة 45-26 في دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب فرنسا فيما يواجه منتخب مصر للرجال نظيره الألماني في دور الـ16، بعدما تفوق الألمان على منتخب السويد في الدور الأول.

ويمثل منتخب الرجال في البطولة كل من محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، يحيى ماضي، وسهيل نوار، بينما يضم منتخب السيدات جنى أبوغنيم، جنى إيهاب، لوجين خالد، ولارا محمد.

وكانت منافسات الفردي قد اختُتمت أمس، حيث شهدت البطولة تتويج الإيطالي جيولام بيانكي بذهبية منافسات الرجال، بينما حصدت الكندية إليناور هارفي ذهبية السيدات.

كما شهدت المنافسات تألق المصري عبد الرحمن طلبة، الذي أنهى مشواره في البطولة بالمركز الـ11 بعد أداء مميز، حيث تمكن من الفوز على بطل المجر والسنغافوري جوان كانج قبل أن يتوقف مشواره في ثمن النهائي أمام الإيطالي توماسو ماريني، المصنف الثالث عالميًا.