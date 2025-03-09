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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. أرملة الشهيد أحمد الشبراوي: مفيش حاجة في الدنيا أغلى من بلدنا.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، وكان أبرزها:

خبير سياسات دولية: مصر بذلت جهدًا كبيرا في خطة إعادة إعمار غزة
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن خطة إعادة إعمار غزة، تم قبولها لوضوحها وقدرتها لتتحدث عن نفسها لأن كان هناك جهدّا مبذولاً من قبل مصر لإعدادها وتقديمها للمجتمع الدولي والعربي وتم قبولها من قبل الإتحاد الأوروبي.

على 260 فدانا.. مدينة تراثية فى العلمين الجديدة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول المدينة التراثية في العلمين الجديدة، التي تُعد واحدة من أبرز المشروعات السياحية والثقافية في المنطقة.


والدة الشهيد عمر القاضي: مصر دفعت دماءً غالية.. وأقول للشعب حافظوا على بلادكم
تحدثت راندا محمود، والدة الشهيد عمر القاضي، عن ابنها الشهيد، وقصة استشهاده ودفاعه عن الوطن والتضحية بروحه، قائلة: "عمر لم يكن يحكي عن عمله والمخاطر التي كان يتعرض لها، حتى لا أشعر بالقلق عليه".


أرملة الشهيد أحمد الشبراوي: مفيش حاجة في الدنيا أغلى من بلدنا
قالت أرملة الشهيد أحمد الشبراوي، ندى حسن: “لا يوجد أغلي فى الدنيا من البلد والوطن والاستقرار الذي نعيش فيه، وأننا نكون آمنين ويكون لدينا جيشا وطنيا لدينا ثقة به، وهذا من الثوابت التي يجب أن تكون لدي الأجيال القادمة”.


والد الشهيد خالد مغربي دبابة: ابني طلب الشهادة ونالها
تحدث محمد كمال مغربي، والد الشهيد خالد مغربي، الشهير بـ "دبابة"، عن ابنه الشهيد، وقصة استشهاده ودفاعه عن الوطن والتضحية بروحه، قائلا: "ابني طلب الشهادة ونالها".


وداعا برد الشتاء.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، حيث ستشهد البلاد بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، نتيجة تعرض البلاد لكتل هوائية صحراوية وامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.


الأمن السورى يحبط هجومًا على منشأة نفطية فى اللاذقية
قالت وكالة الأنباء السورية إن القوات الأمنية أبطلت هجومًا للمسلحين على شركة سادكوب للبترول باللاذقية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد.


أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21
الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد، وأسعار السبائك الذهبية.

الأرصاد أسعار الذهب أسعار الدولار غزة درجات الحرارة العلمين الجديدة إعمار غزة أخبار التوك شو لشهيد

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