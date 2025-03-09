منتخب الرجال يهزم ألمانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية

نجح منتخب مصر لرجال سلاح الشيش، في التأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 6 وحتى 9 مارس الجاري.

وتمكن منتخب الرجال من تحقيق الفوز على نظيره الألماني في دور الـ16 بنتيجة 45-41 في مباراة قوية ليحسم تأهله لدور الثمانية.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب الرجال بعد قليل نظيره الأمريكي في مباراة ربع النهائي وذلك بعد أن فاز الأخير على نظيره البلجيكي بنتيجة 45-15 في دور ثمن النهائي.

ومثل منتخب مصر اليوم في المباراة كل من محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار ويحيى ماضي.

وكانت منافسات الفردي بالبطولة قد اختُتمت أمس، حيث شهدت البطولة تتويج الإيطالي جيولام بيانكي بذهبية منافسات الرجال، بينما حصدت الكندية إليناور هارفي ذهبية السيدات.

كما شهدت المنافسات تألق المصري عبد الرحمن طلبة، الذي أنهى مشواره في البطولة بالمركز الـ11 بعد أداء مميز، حيث تمكن من الفوز على بطل المجر والسنغافوري جوان كانج قبل أن يتوقف مشواره في ثمن النهائي أمام الإيطالي توماسو ماريني، المصنف الثالث عالميًا.