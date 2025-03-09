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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر: نحذر من خطورة الألعاب النارية ونطالب بمنعها فورًا

الألعاب النارية
الألعاب النارية
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن الألعاب النارية مثل “البومب والصواريخ” التي يتم استخدامها في المناسبات والأعياد واحتفالات شهر رمضان المبارك، تسبب كوارث 

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في بيان رسمي : يجب على أولياء أمور الطلاب الدارسين بمختلف المراحل التعليمية، توعية أبنائهم من خطورة استخدام الألعاب النارية مثل “البومب والصواريخ” على حياتهم وحياة المحيطين بهم، مؤكدة أن هناك ألعاب أخري آمنة يمكن استخدامها للاحتفال في المناسبات السعيدة، بدلا من هذه الألعاب الخطرة 

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور ، جميع الأجهزة المعنية، بشن حملات كبيره علي الأسواق ومصدر هذه الألعاب، ومنعها من السوق، حتى لا تصل إلي أبنائنا وتدمرهم وكل من حولهم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على من يقوم بالاتجار في مثل هذه الألعاب الخطيرة.

جدير بالذكر أن تنبيها جديدا من نوعه تم تعميمه بشكل رسمي على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث قالت المدارس في تنبيهاتها للطلاب: ممنوع اصطحاب الألعاب النارية أو الولاعات داخل المدرسة.

 وحذرت المدارس من أنه من سيخالف هذا التنبيه، سيعرض نفسه للعقاب حسب لائحة الانضباط المدرسي.

جاء هذا التنبيه الجديد بعد تكرار حوادث وإصابات الألعاب النارية مؤخرا في مصر ، فعلى سبيل المثال، أُصيب طفل بانفجار في مقلة العين إثر اشتعال إحدى الألعاب النارية في وجهه بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج نظرًا لخطورة إصابته. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وبدأت حملات لمكافحة انتشار الألعاب النارية الخطرة في مختلف المحافظات ، فقام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بشن حملات مكثفة على المحال التجارية والأنشطة التجارية بنطاق اختصاصه لضبط أصحابها المخالفين ممن يقوموا ببيع الألعاب النارية المحظور تداولها بالأسواق، واسفرت تلك الحملات عن إعدام( ٢٥٠٠) قطعة ألعاب نارية، وذلك لما تمثله من خطر داهم على حياة وأرواح الشباب والأطفال والمارة بالشوارع، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة رئيس الحي ونائباه مجدي العزيزي والاستاذ أحمد عبد الفتاح والاستاذ وائل نجيب سكرتير الحي وقسم الاشغالات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

كما تم ضبط ومصادرة وإعدام كميات من الألعاب النارية، وتشميع وإغلاق المحلات المخالفة وغير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين في أسوان. 

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