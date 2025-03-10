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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الدار تحت سيطرة ولعة ومفتاح.. ماذا حدث في مسلسل ولاد الشمس

ولاد الشمس
ولاد الشمس
نجلاء سليمان

شهدت أحدث حلقات مسلسل ولاد الشمس تصعيدًا دراميًا قويًا بعد المواجهة النارية بين ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه الدسوقي) ضد بابا ماجد (محمود حميدة)، بعد معرفتهم بقتله لأخوهم قطايف.


المشهد الذي جمعهم في المخزن كان من أقوى اللحظات، حيث لم يتردد ولعة  في الانتقام لأخيه الراحل، ووجّه ضربات قاسية لماجد، ليضعاه هو والدار تحت سيطرتهما تمامًا.
بعد سيطرتهما على دار الشمس، قرر ولعة ومفتاح تغيير مجرى الأمور بالكامل، إذ تعهّدا برعاية الأطفال في الملجأ، وتوفير طعام جيد وتعليم وحياة كريمة بعيدًا عن الاستغلال والأعمال غير المشروعة التي كان يفرضها عليهم ماجد.


لكن المفاجأة الكبرى جاءت في المشهد الأخير من الحلقة، عندما أخبر ماجد ولعة أن أمه لا تزال على قيد الحياة! فهل هناك علاقة تربطه بماجد؟ وهل تحمل الحلقات القادمة مفاجأة أكبر عن ماضي ولعة وعائلته؟
المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره. من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته أحمد مالك، طه الدسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، ودنيا ماهر.

أحمد مالك ولاد الشمس دار الشمس

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