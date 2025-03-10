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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1.5 مليون حاوية.. أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف  بطول 1200م،(من إجمالي طول  رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت، لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية .

ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويخدم الرصيف، السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 الف حاوية.

تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل

وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون  -MSC  وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. 

الدخيلة النقل تحيا مصر 2

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