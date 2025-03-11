نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بحياة كريمة: قافلة السعادة تقدم الدعم لنحو 25 ألف مستفيد |شاهد

أكدت الدكتورة هند جلال، نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة ، أن المؤسسة أطلقت مبادرة قافلة السعادة للعام الثاني على التوالي، والتي تستمر لليوم الرابع بمحافظة الجيزة، وذلك بعد انطلاقها في ثلاث محافظات سابقة، بدءًا من محافظة القليوبية، مرورًا ببني سويف، ثم كفر الشيخ.

وأضافت الدكتورة هند جلال، خلال إحتفالية مؤسسة حياة كريمة بفعاليات قافلة السعادة في الجيزة، أن القافلة ستواصل جولاتها في 16 محطة مختلفة، مستهدفة تقديم الدعم لنحو 25 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن النجاح الكبير الذي حققته قوافل السعادة في عامها الأول، كان دافعًا لمواصلة العمل هذا العام بوتيرة أوسع وانتشار أكبر.

كما أوضحت الدكتورة هند جلال، أن القافلة تتواجد اليوم في دور الرعاية بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مؤسسة "معًا لإنقاذ إنسان"، حيث يشارك الفريق في إسعاد الأبناء في دور الأيتام ودعم كبار السن في دور المسنين، ليكون يومًا مميزًا بوجودهم وبدعم الجهات الشريكة، مثل وزارة الثقافة، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت الدكتورة هند، أن القافلة ستجوب محافظات الجمهورية على مدار شهر رمضان، داعية الجميع لمتابعة أنشطتها، وقائلة: "انتظرونا في جميع المحافظات، سنكون بينكم دائمًا".