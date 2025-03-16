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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انهيار أسعار السيارات| تخفيضات ضخمة من الوكلاء.. و175 ألف جنيه تراجع في قيمة كيا

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
أحمد العيسوي

شهدت الأيام الماضية إعلان العديد من وكلاء وشركات السيارات عن انخفاض أسعار بالعديد من الطرازات، وبلغت نسبة الخفض عشرات الآلاف، حيث أعلنت شركة المصرية العالمية للسيارات (EIT)، الوكيل الرسمي لعلامة كيا في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار سيارات كيا سبورتاج وكيا أكسيد موديلات 2025، حيث تراوحت التخفيضات بين 50 و175 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات العلامة الكورية في السوق المصري. 

تخفيضات تصل إلى 125 ألف جنيه على كيا سبورتاج 

شهدت سيارات كيا سبورتاج 2025 تخفيضات كبيرة، حيث انخفضت الأسعار على جميع الفئات، وجاءت كالتالي: 
 

انخفض سعر الفئة الأولى من السيارة كيا سبورتاج إلى 1.799.900 جنيه.

وهبط سعر الفئة الثانية إلى 1.919.900 جنيه.

وتراجع سعر الفئة الثالثة إلى 2.024.900 جنيه.

وانخفض سعر الفئة الرابعة إلى 2.149.900 جنيه.

وتراجع سعر الفئة الخامسة إلى 2.274.900 جنيه.
 

كيا أكسيد تحصل على تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه 

لم تقتصر التخفيضات على سبورتاج فقط، بل شملت أيضاً كيا أكسيد 2025، حيث انخفضت أسعارها على النحو التالي: 

انخفض سعر الفئة الأولى إلى 1,399,900 جنيه.

وتراجع سعر الفئة الثانية إلى 1.499.900 جنيه.
 

وهبط سعر الفئة الثالثة إلى 1,599,900 جنيه.

استراتيجية لمواكبة السوق وتعزيز المبيعات 

تأتي هذه التخفيضات في ظل المنافسة القوية في سوق السيارات المصري، حيث تسعى جميع الشركات إلى جذب مزيد من العملاء وزيادة المبيعات من خلال تقديم أسعار أكثر تنافسية، وتعكس هذه الخطوة التغيرات التي يشهدها السوق من حيث العرض والطلب وأسعار الصرف، مما يجعل مثل هذه العروض ضرورية للحفاظ على الحصة السوقية للعلامة التجارية. 

هل تؤثر التخفيضات على قرارات الشراء؟ 

مع تراجع الأسعار بهذا الشكل الملحوظ، من المتوقع أن تشهد طرازات كيا سبورتاج وكيا أكسيد إقبالًا أكبر من المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات بشكل عام خلال الفترة الماضية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستواصل شركات السيارات الأخرى اتباع النهج ذاته لتقديم تخفيضات تنافسية؟.

مصر السيارات كيا سبورتاج 2025

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