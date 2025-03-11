أحمد عبد العزيز: مبقاش فيه وسط بالأعمال الفنية.. حواري أو قصور

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أننا نعاني من نقص الأعمال الفنية المكتوبة لنجوم السينما والممثلين الكبار أصحاب الخبرات.

هذا الأمر ساهم في الوضع الحالي

وأضاف أحمد عبد العزيز، في حوار مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء ، أن هذا الأمر ساهم في الوضع الحالي للشخصيات الفنية الكبيرة، متابعا أنه نحتاج وعي من الكتاب بكتابة أعمال فنية للشخصيات الفنية الكبيرة وأصحاب الخبرات.

وتابع الفنان أحمد عبد العزيز، أن :"مبقاش في وسط في تقديم الأعمال الفنية إما تقديم اعمال عن الحواري أو عن القصور والفلل ومافيش وسط".