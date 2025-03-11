100 ألف جنيه.. انهيار أسعار السيارات الزيرو في مصر

أكد المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن من ٦٠٠ ألف جنيه الى ٧٠٠ ألف جنيه سعر السيارات الاقتصادية، متابعا أن بعد أن كانت من ٢٠٠ ألف إلى ٣٠٠ ألف.



نحتاج لوقف شراء السيارات حتى تتراجع

وأضاف المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، في حوار مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن ، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء ، أن حاليا يشهد سوق السيارات ثباتا وسينخفض بقوة خلال المرحلة المقبلة، متابعا أنه هناك انخفاضا في أسعار السيارات الزيرو وصل إلى 100 ألف جنيه.

وتابع المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أننا نحتاج لوقف شراء السيارات حتى تتراجع أسعار السيارات في السوق المصري، ولا تفكر في تغيير سيارتك قبل أربع سنوات على الأقل حتى ينخفض سعر السيارات بشكل كبير.