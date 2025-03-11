قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: نرى نتائج تضحيات الشهداء واضحة في كل ربوع مصر
السيسي: لا يوجد حل للقضية إلا بتحقيق العدل وإقامة الدولة الفلسطينية
الرئيس السيسي يكرم عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية الحادية والأربعين بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد
الجميع متضرر.. تعليق ساخر من ميدو على أزمة مباراة القمة
دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
نص كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية 41
مرصد الأزهر يحذر من خطورة الفكر التكفيري لتنظيم داعش ويفنده بالأدلة
بدون إصابات.. السيطرة على حريق شقة بالتجمع
قرار جديد من الخط الثالث للمترو بسبب مباراة القمة
شيخ يهاجم مدفع رمضان.. والفنان يرد: افتكرتك بتتكلم عن المسيخ الدجال
10 لاعبين.. الغيابات صداع في فريق الزمالك في مواجهة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة هند طنطاوي أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية

في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة هند طنطاوي أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية
في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة هند طنطاوي أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية
إسلام دياب

تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية، وفي اليوم الدولي للقاضيات نرصد تاريخ المستشارة هند طنطاوي أول رئيس لهيئة النيابة الإدارية، وبذلك تعتبر أول سيدة تترأس جهة أو هيئة قضائية في مصر والعالم العربي بأسره..

هى من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.

حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.

تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.

كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.

النيابة الإدارية سيدة حقوق هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية المرأة اليوم الدولي للقاضيات المستشارة هند طنطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

يران تنبعث من باطن الأرض

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

بن شرقي وامام

خالد طلعت: الأهلي أخد كل حاجة من الزمالك.. بن شرقي وإمام والانسحاب

السيارات

100 ألف جنيه.. انهيار أسعار السيارات الزيرو في مصر

ترشيحاتنا

حدث فى الحادى عشر من رمضان

حدث فى الحادى عشر من رمضان.. أمور غيرت ملامح التاريخ الإسلامى

حكم إفطار مريض السكر

حكم إفطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه.. الإفتاء تجيب

الجامع الأزهر

علماء الأزهر الشريف في ذكرى العاشر من رمضان: جيشنا اليوم أقوى من أي وقت مضى

بالصور

ضبط 5 أطنان ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وسولار ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

دراسة: غسيل الصحون والأواني يعالجك ويحسن صحتك ويقي من الاكتئاب

دراسة: غسيل الصحون والأواني يعالجك ويحسن صحتك ويقي من الإكتئاب
دراسة: غسيل الصحون والأواني يعالجك ويحسن صحتك ويقي من الإكتئاب
دراسة: غسيل الصحون والأواني يعالجك ويحسن صحتك ويقي من الإكتئاب

ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد

ضابط شرطة
ضابط شرطة
ضابط شرطة

خبراء السيارات يحذرون من شراء "تسلا": فكروا مرتين

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

ريم مصطفى عاوزة عريس مٌز

بدور على عريس غني مٌز.. ريم مصطفى وقعت في ايد رامز وقالت كل الأسرار

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد