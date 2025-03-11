مسلسل اخواتي الحلقة 11 .. نبيل عيسي يعترف بحبه لنيللي كريم

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “اخواتي” العديد من الأحداث والتى من أبرزها هروب أحلام (روبي) من صديق (أحمد الأزعر) بعد أن واجهها وطلب منها حقيبة أمواله الذى انساها فى سيارتها .

وذهبت أحلام لأشقائها الثلاثة لتسترد منهم الأموال الذى أعطتها لهم حتي تسترجع المبلغ لصديق.

اعتراف ادوارد سمعان (نبيل عيسي) بحبه لسها (نيللي كريم).

نجلاء (جيهان الشماشرجي) تختبر اخواتها وتوهمهم بأنها حلمت أن شكل الشقة تغير بشكل كبير حتى تراقب هل بالفعل سيتحقق مثل المرات السابقة ام لا وتكتشف بأنهم تعمدوا بالفعل تغير ديكور الشقة ليقنعوها بأن أحلامها دائمًا تتحقق.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل اخواتي

ويعرض مسلسل إخواتي على قناة dmc الساعة 7:15 مساءً والإعادة الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية 9:15 صباحُا، ويعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساءً والإعادة 6:15 صباحًا والساعة 12:45 مساءً.