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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي: ربط الطب بالدين يعزز البصيرة .. فيديو

حسام موافي
حسام موافي
عادل نصار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن رؤيته لعلاقة الدين بالطب، مشيرًا إلى أن هناك من يعتبر الحديث عن الله ورسوله في المجال الطبي أمرًا غير مقبول، بينما يرى آخرون أن ذكر الله واجب في كل مجال.

أوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النصح واجب، مضيفًا: "هناك من ينزعج عندما أتحدث عن الله ورسوله في هذه الحلقات، وأقول لهم: "فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".

وأشار إلى أن كل إنسان يمتلك البصر، لكن البصيرة نعمة يهبها الله لمن يشاء، مؤكدًا أن دمج الدين بالطب يمكن أن يزيد من البصيرة، ويمنح الإنسان فهمًا أعمق للحياة والصحة.


 

حسام موافي الحالات الحرجة القصر العيني المجال الطبي علاقة الدين بالطب

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