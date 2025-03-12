برلماني: مبادرة مزرعتك بمصر تعزز الاستثمار في إنشاء زراعات جديدة

قال النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن أي طرح يهدف للاستثمار والتنمية في مجال الزراعة ، فإنه بلا شك مدروس ومخطط له ، وسيكون له عائد على الاقتصاد القومي وعائد ومردود على توفير السلع الغذائية

جاء ذلك تعليقا على إطلاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد مبادرة مزرعتك في مصر لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج.

وأضاف ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : بحسبة بسطة كل فدان يتم استصلاحه يوفر ألف دولار وارادت ويزيد من صادراتنا ألف دولار ، وهذا المتوسط.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن هناك توجه خلال الفترة الحالية من جانب القيادة السياسية لإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الرئاسية ، مما يصب في صالح التنمية الزراعية لتوفير الغذاء.

وتابع: الدولة تتحمل أعباء كثيرة ، حيث أنها تستورد من الخارج ما يزيد عن 55 % من الحاصلات الأساسية ، وتستورد من الخارج ما يزيد عن 80 % من استهلاكنا من محصول الفول ، وتستورد من الخارج 100 % من العدس ، وتستورد من الخارج 80 % من الزيت.

وأوضح أن إطلاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد مبادرة مزرعتك في مصر لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج ، شيىء محمود ، ونتمنى أن يكون هناك تخطيط جيد لإنجاز هذا المشروع من خلال التعاون بين وزارة الزراعة وكبرى الشركات من القطاع الخاص ، والتي كان لها تجارب حقيقية على أرض الواقع.

واختتم : نأمل أن تساهم هذه المبادرة في إنشاء زراعات جديدة ، وتعطينا مردود سريع على قطاع الزراعة.

وكانت قد أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، عن إطلاق المبادرة الجديدة بعنوان "مزرعتك في مصر"، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فى إطار السعى المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى بناء وطنهم.

تهدف المبادرة إلى توفير فرص استثمارية للمصريين فى الخارج للمشاركة فى هذا المشروع الزراعى العملاق والواعد ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد، ممثلةً فى اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ووزارة الخارجية المصرية، ممثلةً فى السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما يهدف هذا التعاون الإستراتيجى إلى تسهيل مشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى الاستثمار الزراعى والتنموى فى مصر، بما يساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الغذائى المستهدف.