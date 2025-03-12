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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنمية الريف المصري الجديد تطلق مبادرة مزرعتك في مصر.. لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج.. ونواب: نأمل أن تعطينا مردودا سريعا على قطاع الزراعة

شركة الريف المصري الجديد
شركة الريف المصري الجديد
معتز الخصوصي

التعاون الإستراتيجى يهدف إلى تسهيل مشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى الاستثمار الزراعى والتنموى فى مصر
نائب: مبادرة مزرعتك في مصر تعزز الاستثمار وتجذب المصريين بالخارج
برلماني: مبادرة مزرعتك بمصر تعزز الاستثمار في إنشاء زراعات جديدة
 

أشاد عدد من النواب بإطلاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد مبادرة مزرعتك في مصر لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج ، وأكدوا أن إطلاق هذه المبادرة سيسهم في تشغيل العمالة بقطاع الزراعة ، خاصة وأن قطاع يعتبر ثاني قطاع يوفر العمالة بعد قطاع المقاولات.

في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإطلاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد مبادرة مزرعتك في مصر لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج ، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة تستهدف تنمية موارد المصريين في الخارج داخل مصر ، مما يساهم في زيادة الناتج القومى للبلد ، مؤكدا أنها إذا كانت بالتقسيط ستحقق نتائج جيدة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إطلاق هذه المبادرة سيسهم في تشغيل العمالة بقطاع الزراعة ، خاصة وأن قطاع يعتبر ثاني قطاع يوفر العمالة بعد قطاع المقاولات ، مؤكدا أن الدولة ستستفيد من هذه المبادرة ، خصوصا أنها ستسهم في تصدير منتجاتنا الزراعية إلى الخارج.

وقال النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن أي طرح يهدف للاستثمار والتنمية في مجال الزراعة ، فإنه بلا شك مدروس ومخطط له ، وسيكون له عائد على الاقتصاد القومي وعائد ومردود على توفير السلع الغذائية

جاء ذلك تعليقا على إطلاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد مبادرة مزرعتك في مصر لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج.

وأضاف ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : بحسبة بسطة كل فدان يتم استصلاحه يوفر ألف دولار وارادت ويزيد من صادراتنا ألف دولار ، وهذا المتوسط.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن هناك توجه خلال الفترة الحالية من جانب القيادة السياسية لإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الرئاسية ، مما يصب في صالح التنمية الزراعية لتوفير الغذاء.

وتابع: الدولة تتحمل أعباء كثيرة ، حيث أنها تستورد من الخارج ما يزيد عن 55 % من الحاصلات الأساسية ، وتستورد من الخارج ما يزيد عن 80 % من استهلاكنا من محصول الفول ، وتستورد من الخارج 100 % من العدس ، وتستورد من الخارج 80 % من الزيت.

وأوضح أن إطلاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد مبادرة مزرعتك في مصر لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج ، شيىء محمود ، ونتمنى أن يكون هناك تخطيط جيد لإنجاز هذا المشروع من خلال التعاون بين وزارة الزراعة وكبرى الشركات من القطاع الخاص ، والتي كان لها تجارب حقيقية على أرض الواقع.

واختتم : نأمل أن تساهم هذه المبادرة في إنشاء زراعات جديدة  ، وتعطينا مردود سريع على قطاع الزراعة.

كانت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، قد أعلنت عن إطلاق المبادرة الجديدة بعنوان "مزرعتك في مصر"، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فى إطار السعى المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى بناء وطنهم.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص استثمارية للمصريين فى الخارج للمشاركة فى هذا المشروع الزراعى العملاق والواعد ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد، ممثلةً فى اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ووزارة الخارجية المصرية، ممثلةً فى السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما يهدف هذا التعاون الإستراتيجى إلى تسهيل مشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى الاستثمار الزراعى والتنموى فى مصر، بما يساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الغذائى المستهدف.

قطاع الزراعة المصريين بالخارج النواب شركة تنمية الريف المصرى الجديد مبادرة مزرعتك في مصر

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