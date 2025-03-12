صغير يفقد عينه في البساتين بسبب الألعاب النارية

أصيب طفل صغير في البساتين بعاهة مستديمة افقدته عينه بشكل كامل جراء الألعاب النارية اثناء لهوه في الشارع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة البساتين تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإصابة طفل في عينه جراء اطلاق الألعاب النارية في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي اجرتها أجهزة المباحث في القاهرة اصابة طفل في عينه بعاهة مستديمة افقدته عينه بسبب اطلاق شاب عشريني ألعاب نارية أصابت الطفل في عينه إصابة مباشرة نتج عنها فقدانه البصر.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الطفل لإجراء عملية جراحية بالمستشفى وضبط الشاب المتهم في الواقعة.