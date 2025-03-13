أمن الجيزة يبحث عن سائق اتهمته أجنبية بالتحـ.ـرش

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهود البحث للتوصل إلى سائق شركة توصيل اتهمته سيدة أجنبية بالتحـ.ـرش بها في رحلة من المهندسين إلى أكتوبر.

وتفحص مباحث الجيزة خط سير سيارة السائق وأرقامها من الابلكيشن الخاص بشركة التوصيل لتحديد مكانه وبيان مدى تورطه وحقيقة اتهام السيدة.

واتهمت سيدة أجنبية سائق شركة توصيل بالتحرش بها لفظيا وجسديا اثناء توصيلها إلى مدينة 6 أكتوبر، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط السائق وبيان حقيقة اتهام السيدة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة أكتوبر أول بتقديم سيدة أجنبية بلاغ تتهم فيه سائق بشركة توصيل شهيرة بالتحرش بها، وأشارت التحريات الأولية طبقا لما ورد بالمحضر المحرر من السيدة أنها استقلت السيارة في رحلة من المهندسين إلى مدينة 6 أكتوبر فوجئت بالسائق يتحرش بها جسديا بعدما لمس أجزاء حساسة من جسدها ولفظيا بترديد كلمات خادشة على سمعها.

وتواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة جمع تحرياتها حول حقيقة الواقعة، فيما تكثف من جهودها، للقبض على السائق بعد هروبه وقت الحادث.