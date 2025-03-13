نجوى فؤاد تهاجم صافيناز: مش قنبلة ذرية وترقص عارية

عبرت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، عن عميق حبها وتقديرها للراحلة ام كلثوم كوكب الشرق، وللراقصة فيفي عبده.

لم اهاجم الفنان محمد رمضان

وقالت نجوى فؤاد، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء الأربعاء، إن الراقصة دينا شخصية جميلة ومثقفة ولديها ذوق راقي، لم اهاجم الفنان محمد رمضان، وهو شخص مجتهد وطموح ونمبر وان في التمثيل ويستاهل الملايين".



واضافت نجوى فؤاد، أن :"الراقصة صافيناز كانت ترقص رقص عاري في بدايتها ولم اجدها قنبلة ذرية وهى شخص عادي ولا يوجد فيها الدم الشرقي".





