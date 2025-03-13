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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مضرة أم نافعة .. تعرف على أهمية الشاشات بالسيارات؟

مضرة ام نافعة .. تعرف علي أهمية الشاشات بالسيارات؟
مضرة ام نافعة .. تعرف علي أهمية الشاشات بالسيارات؟
إبراهيم القادري

انتشر جدل بين ملاك السيارات عن أهمية الشاشات وذلك بعد تعرضها للكثير من الانتقادات، وذلك لان البعض يرى أن عدد الشاشات أصبح مبالغ فيه وأن حجم الشاشات أصبح أكبر من اللازم، كمان أن قوائم الشاشات وبرامجها أصبحت معقدة وصعبة التشغيل ويمكن ان يؤدي ذلك إلي تشتت انتباه السائق، ويرى آخرون أن شاشات السيارة هي أفضل بكثير من الأزرار ومفاتيح التحكم وأسهل في الاستخدام.

مضرة ام نافعة .. تعرف علي أهمية الشاشات بالسيارات؟

- الحفاظ على السلامة عند استخدام الشاشات

ومن اكثر الانتقادات التي يتم توجيهها لشاشات السيارات أن استخدام الشاشات أقل أماناً من استخدام المفاتيح و أزرار التحكم التقليدية، وذلك لأن السائقين يحتاجون إلى وقت أكبر لإنجاز المهام الأساسية عند استخدام الشاشات مقارنة بأزرار التحكم التقليدية، وهذا يعني أنهم سيقطعون مسافة أطول دون أن يكون تركيزهم نصب القيادة .

مضرة ام نافعة .. تعرف علي أهمية الشاشات بالسيارات؟

كمان ان التقنيات الحديثة في السيارات ومنها الشاشات تزيد من الوقت الذي يحتاجه السائقون من كبار السن لأداء المهمات مقارنة بالسائقين الشباب، وذلك لان السائقين الأكبر في العمر يزيحون نظرهم عن الطريق لفترة تزيد عن 8 ثواني عن الفترة التي احتجها السائقون الشباب عند تنفيذ مهمات بسيطة مثل برجمة نظام الملاحة أو تشغيل الراديو باستخدام نظام الترفيه والمعلومات.

- شاشات سيارات اليوم مضرة ام نافعة  

مضرة ام نافعة .. تعرف علي أهمية الشاشات بالسيارات؟

ولم يقتصر الأمر على شاشات السيارات فقط وإنما شملت كذلك نظام التحكم بالأوامر الصوتية وأدوات التحكم في الكونسول الوسطي والتي تتضمن كذلك أزرار ومفاتيح التحكم التقليدية، وهذا لا يعني الاستغناء عن الشاشات وإنما ينصح بتبسيط قوائم البرامج ، وهذا يعني ان المشكلة في التكنولوجيا المعقدة من أي نوع سواء كانت تقنيات بصرية أو سمعية أو لمسية وهي التي قد تؤثر على السلامة في حال استخدامها أثناء القيادة.

مضرة ام نافعة .. تعرف علي أهمية الشاشات بالسيارات؟

ويجب الإشارة إلى أن الشاشات أكثر أماناً من الأزرار العادية في بعض الحالات، كمان ان التحكم باللمس يساعد على تنفيذ المهام بطريقة أسرع مثل تغيير الإعدادات الشخصية في السيارة .

- الأزرار ممتعة أكثر من الشاشات بالسيارات

لا يفضل تحول مقصورة السيارة إلى ما يشبه غرفة التحكم الإلكترونية بسبب الشاشات وأجهزة القياس ، ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع إنكار دور التطورات الحديثة في عالم السيارات في تحسين تجربة القيادة وجعلها أكثر متعة وأماناً .

مضرة ام نافعة .. تعرف علي أهمية الشاشات بالسيارات؟


والجدير بالذكر انه يجب ان يستمر استخدام الشاشات في السيارات الجديدة كما نأمل أن يتم تطويرها أكثر وأكثر من ناحية التصميم وسهولة الاستخدام ، فهي بديل أفضل من أدوات التحكم التقليدية التي اعتدنا عليها في السيارات منذ صناعتها حتي الان .

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