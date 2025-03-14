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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يا موهوب.. عمر السعيد يشيد بدياب في مسلسل قلبي ومفتاحه

عمر السعيد
عمر السعيد
يمنى عبد الظاهر

أشاد الفنان عمر السعيد بأداء دياب في تجسيده لشخصية “أسعد”بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وكتب عمر السعيد عبر حسابه على فيسبوك: “أحلى وأصعب حاجة إن دياب عامل أسعد بني آدم، حتى لو جواه شر برضه جواه خير وجواه ضعف وقوة، يا حلاوتك يا جدع يا موهوب قلبي ومفتاحه”.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.



 

اشرف عبد الباقي عمر السعيد دياب مي عز الدين قلبي ومفتاحه

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