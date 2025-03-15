زي المحلات.. طريقة عمل الطعمية

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الطعمية بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل.

طريقة تحضير الطعمية بالخطوات:

مكونات الطعمية

نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع ليلة كاملة

3 ملاعق كبيرة كراث

3 ملاعق كبيرة من الشبت

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة

10 فصوص ثوم

1 حبة بصل مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

4 ملاعق صغيرة كمون

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير الطعمية

قومي بتصفية الفول من الماء، واغسليه جيداً، ثم ضعيه في الكبة واطحنيه جيدا حتى يصبح ناعماً كالعجين.

ضعي الشبت، والكزبرة، والكراث، والثوم، والبصل، ثم ضيفي الملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة المطحونة، والبيكنج باودر، ثم أعيدي الطحن حتى تمام التجانس.

اصنعي كرات متساوية من عجينة الطعمية، وضعيها في كيس تفريز في الفريزر لوقت الاستخدام أو اقليها مباشرة.