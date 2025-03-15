الكشف عن هوندا سيفيك TYPE-R الجديدة .. صور

تواصل هوندا اليابانية من تعزيز تواجدها في مجال السيارات، بعد الكشف عن نسختها الجديدة J.A.S. Edition، والتي تنتمي إلى إصدارات النسخة الشهيرة سيفيك فئة TYPE-R.

القدرات الفنية للسيارة هوندا سيفيك TYPE-R الجديدة

تعتمد السيارة هوندا سيفيك TYPE-R الجديدة على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستيطع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 329 حصانا، بينما تستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.

هوندا سيفيك TYPE-R

تصميم مميز للسيارة هوندا سيفيك TYPE-R الرياضية

امتلكت السيارة هوندا سيفيك TYPE-R الجديدة تصميم مميز يجعلها تخطف أنظار محبي السيارات الرياضية، حيث تمتعت بمقدمة تتسم بالشراسة، نسبة إلى المصابيح العدوانية الحادة، مع إضاءة LED، وشبكات أمامية باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، سواء اسفل غطاء المحرك أو في منتصف الصادم.

هوندا سيفيك TYPE-R

ترتكز السيارة هوندا سيفيك TYPE-R الجديدة على جنوط رياضية متعددة الاضلاع بتصميم هندسي مميز، مع طلاء باللون الاسود، بالاضافة إلى مرايات جانبية بنفس اللون، ووجود سبويلر رياضي عريض يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وابرز ما ظهر بالناحية الخلفية تمتع السيارة بنظام يبدو ثلاثي لمخارج العادم.

هوندا سيفيك TYPE-R

تجهيزات سيارة هوندا سيفيك TYPE-R

حصلت السيارة هوندا سيفيك TYPE-R على عواكس ضوئية، بالاضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، مما يعزز من قدرات السيارة الخاصة بالحماية، منها رصد النقاط العمياء وتحديد المسار، إلى جانب تجهيزات اخرى منها مثب سرعة، وسائد هوائية متقدمة.

هوندا سيفيك TYPE-R

زودت السيارة هوندا سيفيك TYPE-R بعدد من اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، بالاضافة إلى مقصورة داخلية عصرية، حيث زودت بعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من الاوامر، وعلى الرغم من عدم ظهور المقصرة بشكل كامل ولكن من المتوقع أن نجد شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط، بالاضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، وانظمة صوت وترفيه.