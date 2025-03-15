سهلة ولذيذة...طريقة عمل فطيرة الجلاش بالأعشاب

قدم الشيف وحيد كمال، مقدم برنامج الفطاطري على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل فطيرة الجلاش بالأعشاب، فهي من الأطباق الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

مقادير فطيرة الجلاش بالأعشاب



لفة جلاش

أعواد زعتر فريش

2فص ثوم

زيت زيتون



(التوبينج)

أعواد روز ماري فريش

جبنة موتزاريلا مبشورة

جبنة شيدر صفراء مبشورة

بيضة

كوب حليب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير فطيرة الجلاش بالأعشاب





في بولة نخلط زيت الزيتون مع الثوم المفروم وأعواد الزعتر ونقلبهم جيدًا ثم نخفق جانبا البيضة مع الحليب، الفلفل الأسود، والروز ماري المفروم ونتركه جانبًا نأخذ كل ورقة من الجلاش ونطويها بطريقة عشوائية، ثم نرصها في صينية مدهونة بزيت الزيتون وندهن وجه الجلاش بخليط زيت الزيتون والثوم، ثم ندخله فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 5 دقائق وبعد إخراج الصينية، نوزع خليط الحليب والبيض فوق الجلاش، ثم نرش الجبن المبشور (الموتزاريلا والشيدر) ونعيد الصينية إلى الفرن مرة أخرى لمدة 5 دقائق أخرى حتى تذوب الجبنة ويتحمر الوجه وتقدم وبالهنا والشفا.