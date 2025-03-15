فطارك عندنا.. طريقة عمل أجنحة الدجاج مع البطاطس المحمرة

يشتهر شهر رمضان بالعزومات والأكلات المميزة والمختلفة، وتحتار كل سيدة ماذا تقدم على سفرة رمضان من الأكلات الشهية واللذيذة.

وإليكم طريقة تحضير أشهى الأكلات لتقديمها على سفرة رمضان.

وإليكم طريقة عمل أجنحة الدجاج بوصفة مميزة

مقادير أجنحة الدجاج

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة صغيرة من هريسة الفلفل الحار.

1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم.

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة.

10 أجنحة دجاج

طريقة تحضير أجنحه الدجاج

يسخن الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

ضعي زيت الزيتون مع الثوم وهريسة الفلفل الحار والثوم والملح والفلفل في كيس كبير واغلقيه جيدا، ثم حركي المكونات داخل الكيس حتى تمتزج تماما.

ضيفي أجنحه الدجاج في الكيس ايضا، وحركيه مره أخرى حتى تمتزج جميع المكونات معا.

ضعي أجنحة الدجاج في صينية ، وضعيها في الفرن مسبق التسخين لمدة ساعة .

قدمي أجنحة الدجاج مع البطاطس المحمرة