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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زي الجاهز.. طريقة تحضير صوص الثومية

الثومية
الثومية
نهى هجرس

يعد صوص الثومية من الصوصات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير صوص الثومية بمقادير بسيطة وسهلة في المنزل.

طريقة تحضير صوص الثومية:

مكونات صوص الثومية

علبة زبادي

5 فصوص ثوم

عصر 2 ليمون

ملح

ملعقة كبيرة نشا

كوب ماء

طريقة تحضير الثومية 

ضعي النشا مع الماء في وعاء مناسب مع التقليب حتى يذوب النشا، ثم ضعيه على النار وقلبي المكونات بشكل جيد حتى الغليان لتحصلي على قوام ثقيل .

ضيفي المكونات في الخلاط مع الزبادي والملح والثوم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً.

قدمي صوص الثومية مع ساندويتشات الشاورما أو الأكلات المفضلة لديك.

الثومية طريقة تحضير الثومية صوص الثومية مكونات صوص الثومية

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