زي الجاهز.. طريقة تحضير صوص الثومية

يعد صوص الثومية من الصوصات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير صوص الثومية بمقادير بسيطة وسهلة في المنزل.

طريقة تحضير صوص الثومية:

مكونات صوص الثومية

علبة زبادي

5 فصوص ثوم

عصر 2 ليمون

ملح

ملعقة كبيرة نشا

كوب ماء

طريقة تحضير الثومية

ضعي النشا مع الماء في وعاء مناسب مع التقليب حتى يذوب النشا، ثم ضعيه على النار وقلبي المكونات بشكل جيد حتى الغليان لتحصلي على قوام ثقيل .

ضيفي المكونات في الخلاط مع الزبادي والملح والثوم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً.

قدمي صوص الثومية مع ساندويتشات الشاورما أو الأكلات المفضلة لديك.