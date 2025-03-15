عمر مرموش سجل وساهم في تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون بالبريميرليج

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، بالتعادل الإيجابي 2-2، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاءت ثنائية سيتي عن طريق هالاند ومرموش في الدقيقتين 11، 39.
و جاءت ثنائية برايتون عن طريق بيرفس وخوسانوف بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 21، 48.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: روبن دياز، ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، جفارديول.
خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافيو.
خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، عمر مرموش.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 48 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السابع برصيد 47 نقطة.