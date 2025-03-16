انقلاب سيارة نقل محملة بـ50 طن ردة على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، بالقرب من الكيلو 80، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بكميات كبيرة من الردة بلغت نحو 50 طنًا، دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبضائع على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة، قيادة المدعو مؤمن ر. أ، 34 عامًا، ويقيم بالمخبز الآلي، وبرفقته السائق البديل محمد ح. ع، 22 عامًا، ويقيم بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك أثناء سير المركبة محملة بشحنة تقدر بـ50 طنًا من الردة.

ووفقًا للتحريات الأولية وشهادة السائقين، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق الرئيسي، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

اقتصرت الخسائر على تلفيات بالمركبة وتناثر الحمولة على الطريق، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المركبات على الطريق، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين نقل الحمولة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.