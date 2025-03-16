قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الحرس الثوري الإيراني: نحذر أعداء إيران من أي تهديد.. وردنا سيكون صارمًا ومدمرًا
قرارات عاجلة تطبق في جميع المدارس .. 22 مارس | تفاصيل
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس.. فيديو
قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة "تحالف وتنمية" برعاية الرئيس السيسي
الإسكان تكشف موعد إعلان نتيجة مسابقة "سكن لكل المصريين5"
سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب
خسائر الأهلي من الانسحاب في مباراة القمة.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل
أشهر قصة في العالم.. الكنيسة تحتفل بأحد الابن الضال| ماذا قال البابا تواضروس؟
مدرب الزمالك عن قرارات القمة: القوانين واللوائح واحدة ولم تتغير
الصحة: تقديم التوعية ضد مخاطر الإدمان لـ183 ألف مواطن من الشباب والمراهقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية: غلق 64 منشأة لخطورتها على الصحة العامة

حملة تفتيش
حملة تفتيش
همت الحسينى

كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية  بشن حملات تفتيشية على 208 منشأة.

64 منشأة دون ترخيص 

وأضاف مدكور أن الحملات أسفرت  عن ضبط 64 منشأة  دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى.

وأوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية بالدقهلية  ، أن الحملات قد تمكنت من تحرير 157 محضرا، وسحب 121 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.  

و أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم إعدام 937 كجم من أغذية متنوعة، و257  لتر من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.

الدقهلية صحة مديرية وكيل وزارة حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان

صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة

السراج مول

30 قضية.. كواليس ومفاجآت جديدة في القبض على صاحب السراج مول

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

العيد يوم الأحد ولا الإثنين؟.. بشرى بشأن عدد أيام الإجازة

العيد يوم الأحد ولا الإثنين؟.. بشرى بشأن عدد أيام الإجازة

حكم جماع الزوجة في ليل رمضان

جماع الزوجة في رمضان.. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا في تفسير "الخيط الأبيض"

النادي الأهلي

3 سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية .. والمستندات تحسم الجدل

رنا رئيس وزوجها

رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها فى حفل عائلي | صور

قراءة القرآن

هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 15-3-2025

خضروات

أخر تحديث لسعر الخضروات والفاكهة اليوم 16-3-2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد