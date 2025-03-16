عضو مجلس الأهلي السابق مُداعباً: نفسي الإسماعيلي يرجع زي الأول عشان ناخد لعيّبة منه

تمنى محمد عبدالوهاب عضو مجلس الأهلي السابق عودة النادي الإسماعيلي لسابق عهده وأن يستعيد الانتصارات والبطولات ويضم لاعبين على أعلى مستوى.

وتابع:عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: أشعر بالحزن لعدم تواجد الإسماعيلي وسط الكبار خلال المواسم الأخيرة ، مُداعباً: "نفسي الإسماعيلي يرجع زي الأول عشان ناخد لعيبة كويسة منهم لأنهم عينيهم حلوة في إختيار الصفقات".

وأوضح عضو مجلس الأهلي السابق أنه كان يتمنى ضم أمام عاشور للأهلي حينما كان لاعباً في حرس الحدود لكن إدارة الأهلي رفضت ضمه وقتها ، موضحاً أن إهانة إمام عاشور لرموز الأهلي خلال تواجده في ناشئ الزمالك تُعد "سقطة" لكن لا يمكن أن تكون سبباً في عدم التعاقد معه لأنه لم يكن لاعباً في الأهلي.



ويقدم البرنامج "النجوم في رمضان" الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.

وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر.